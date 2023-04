Bucchioni: “Inaccettabile quello che fa Gasperini contro i tifosi. Se Pradè lo insegue un motivo c’è”

Enzo Bucchioni, il giorno dopo il pareggio della Fiorentina contro l’Atalanta, ha parlato dei comportamenti di Gasperini dopo il fischio finale della gara. Queste le sue parole a Radio Bruno:

“Cerchiamo sempre parlare di Fair Play nel calcio e diamo la colpa ai tifosi, se Pradè litiga in questo modo vuol dire che qualcosa gli sia stato detto, se Pradè insegue Gasperini per le scale vuol dire che qualcosa ha sentito ed ha subito. La questione è nata quando l’allenatore dell’Atalanta è uscito dal campo. Il gesto alla Curva? Queste sono le cose da stigmatizzare, quello che è successo nel tunnel è la conseguenza di quello che è accaduto uscendo dal campo. Gasperini non può fare ste cose qui, cosi come Mahle che ha fatto quel gesto contro i tifosi. Se Gasperini si rivolge cosi ad una Curva intera in quel modo è inaccettabile”

IL GESTO DI GASPERINI AI TIFOSI DELLA FIORENTINA