La Fiorentina dovrà risarcire l’AEK Atene per danneggiamento e lancio di oggetti per la finale di Conference

Oltre il danno, arriva anche la beffa per la Fiorentina dopo la finale di Atene. Come rende noto Calcio e Finanza, la società viola sarà costretta a pagare una multa su decisione della UEFA e, in particolare, dell’Organo di Controllo, Etica e Disciplina, a causa del comportamento assunto dai propri tifosi in occasione della finale di Conference League contro l’Olympiakos. Quanto dovrà sborsare la Fiorentina? 35 mila euro per atti di danneggiamento (28 posti a sedere divelti) e lancio di oggetti, pertanto la somma verrà incassata direttamente dall’AEK Atene, poiché la struttura che ha ospitato l’evento è di proprietà del club greco. Sospeso, invece, per due anni il divieto di trasferta per una partita di competizione UEFA.

