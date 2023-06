Sul sito della Uefa la Juventus non è presente tra le squadre della Conference. Fiorentina ripescata?

Juventus fuori dalla Conference League, almeno sul sito UEFA. L’organizzatore del torneo infatti sul proprio sito ufficiale ha omesso tra le partecipanti la rappresentante italiana. Non è un caso, considerando che la posizione dei bianconeri è subj-udice: il massimo organo calcistico europeo dovrà ancora pronunciarsi in merito alla presunta violazione del Fair Play Finanziario. Se verrà provato che il club ha infranto il settlement agreement stipulato a settembre 2022, sarà molto probabile l’esclusione dalle coppe europee. In tal caso verrebbe ripescata la Fiorentina. Lo riporta TMW

