Fiorentina in Conference? La sentenza UEFA sulla Juventus dovrebbe arrivare la prossima settimana 

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la sentenza della camera di controllo del Fair Play, relativa alle violazioni dei bianconeri, è attesa la prossima settimana. I giudici stanno analizzando le carte e devono fare in fretta, altrimenti non ci saranno i tempi tecnici per un eventuale appello al Tas e tutto sarà rinviato al 2024-25, complicando non poco i progetti a lunga scadenza della Juve.

La decisione dovrebbe arrivare un giorno della prossima settimana. I giudici faranno di tutto per completare in tempo il lavoro. La previsione è quella nota: una squalifica di un anno in Europa, con la Fiorentina in Conference perché prima in classifica dopo i bianconeri, più con tutta probabilità una multa. Venerdì 14 sembra la deadline. La sentenza potrebbe anche arrivare dopo, ma non ci sarebbero più i tempi tecnici per l’appello al Tas, e per una decisione finale, prima del sorteggio dei playoff il 7 agosto. Quel giorno l’Uefa avrà bisogno di conoscere l’italiana iscritta. Non può inserire una “X”. Se i tempi dovessero essere più lunghi, la conseguenza sarebbe inevitabile: Juventus in Conference (prospettiva che non entusiasma il club) e sanzione nel 2024-25, proprio quando parte la nuova e più ricca Champions League a 36 squadre e gruppo unico.

