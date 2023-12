L’Italia verso un posto in più in Champions League, il Bologna sogna e scrive: “Stop the Count”

L’ipotesi che l’Italia possa essere nei primi 2 posti del Ranking Uefa alla fine di questa stagione è molto probabile dato l’andamento delle squadre italiane impegnate nelle competizioni europee con tutte e 7 le squadre che sono andate avanti. Anche il Milan, anche se è stato eliminato dalla Champions League, giocherà l’Europa League e dunque potrà portare altri punti per il ranking. Stesso non si può dire per Germania, Spagna e Inghilterra che hanno perso squadre, dato che Union Berlino, Siviglia, Manchester United e Newcastle sono state definitivamente eliminate.

Se alla fine dell’anno tutto questo dovesse concretizzarsi, l’Italia guadagnerebbe 1 posto in più la prossima stagione con la quinta classificata del campionato italiano che si qualificherebbe per la prossima Champions League. Un ipotesi che stuzzica e fa sognare in questo momento il Bologna, attualmente quinta in classifica in serie A. Proprio per questo motivo, la società rossoblù ha postato sul proprio account twitter un’immagine con la classifica di serie A ed ha scritto: “Stop the count”

LA SINCERITA’ DI SNEIJDER CHE FA DISCUTERE