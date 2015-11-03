Notizie Ranking Fiorentina

Tracollo Italia: la Nazionale è fuori dalla top 10 FIFA e rischia la quarta fascia al Mondiale
10 luglio 2025 14:54
Quinto posto in Champions: all'Italia potrebbe non bastare vincere tutte le competizioni europee
10 aprile 2025 12:36
Niente posto extra nelle coppe europee: l'Italia ha solo 1,9% di possibilità di arrivare seconda nel ranking
15 marzo 2025 12:33
Se la Roma elimina l'Athletic Bilbao l'Italia può tornare a sperare di portare 5 squadre in Champions
06 marzo 2025 11:21
5° posto in Champions League difficile: la Spagna è lontanissima e ha più squadre a disposizione
20 febbraio 2025 11:42
Tuttosport: "Grazie alla Fiorentina l'Italia domina il ranking, ma le nostre infrastrutture sono da quinto mondo"
09 maggio 2024 10:33
Sorride la Fiorentina, sale al 49° posto nel ranking UEFA dopo la vittoria di ieri
03 maggio 2024 09:36
Italia sempre prima nel ranking, Germania seconda e Inghilterra terza in risalita, quarta la Francia
15 marzo 2024 00:06
L'Italia verso un posto in più in Champions League, il Bologna sogna e scrive: "Stop the Count"
14 dicembre 2023 16:57
La Fiorentina aiuta l'Italia. Vola il Ranking Uefa grazie alle coppa. Solo l'Inghilterra meglio quest'anno
20 aprile 2023 13:48
La vittoria della Fiorentina fa comodo all'Italia: superata la Spagna nel ranking Uefa della stagione
18 febbraio 2023 23:02
La Fiorentina è la terza squadra d'Italia: lo dice il ranking Uefa. Viola davanti alle romane...
24 novembre 2017 15:11
Sorpasso alla Germania nel ranking, fosse successo qualche anno fa la Fiorentina sarebbe stata in Champions
30 settembre 2017 12:03
Ranking Uefa: l'italia ora può riprendere l'Inghilterra. Juve e Napoli più che viola...
09 dicembre 2016 15:35
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