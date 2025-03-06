Se la Roma elimina l'Athletic Bilbao l'Italia può tornare a sperare di portare 5 squadre in Champions

Tutta la Serie A e l'Italia del calcio oggi e tra una settimana tiferà per la Roma contro l'Athletic Club, per primi i cugini ed eterni rivali della Lazio. D'altronde il nostro paese insegue a distanz...

Tutta la Serie A e l'Italia del calcio oggi e tra una settimana tiferà per la Roma contro l'Athletic Club, per primi i cugini ed eterni rivali della Lazio. D'altronde il nostro paese insegue a distanza la Spagna e c'è bisogno di una svolta per invertire una tendenza che ora vede le squadre italiane penalizzate dall'essere rimaste solo in quattro, partendo però in otto (e quindi almeno una in più su tutte le altre, Inghilterra esclusa) e quindi con meno punti guadagnati da ciascuna squadra per via della suddivisione per otto e non per sette. Come spiegato più volte, ai fini del Ranking UEFA stagionale ogni vittoria singola vale due punti e il pareggio uno. Poi ci sono i punti bonus, che dipendono dalla competizione: il passaggio del turno assegna un ulteriore 1,5 per la Champions League, 1 punto per l'Europa League, 0,5 per la Conference.

E le speranze di controsorpasso dell'Italia ai danni della Spagna, inevitabilmente, passano anche da un'eventuale eliminazione di una spagnola, intanto, in attesa di vedere cosa poi faranno le altre, considerando anche che la stracittadina di Madrid farà sì che almeno una tra Real e Atletico abbandoni adesso la Champions. E tra i tifosi su cui potrà contare la Roma, per una volta, ci saranno anche i cugini della Lazio. Basta guardare la classifica per capirlo, visto che i biancocelesti sono al momento al 5° posto, proprio quello in bilico e che potrebbe valere la 'semplice' Europa League oppure una ben più gratificante Champions stile Bologna 2024/25. Lo scrive Tuttomercatoweb

RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2024/25

1. Inghilterra 21.749

2. Spagna 19.606

3. Italia 18.437

4. Germania 16.421

5. Portogallo 16.050

6. Belgio 15.250

7. Francia 15.000

8. Olanda 14.750

9. Grecia 11.687

10. Repubblica Ceca 10.350