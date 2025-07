Tracollo Italia: la Nazionale è fuori dalla top 10 FIFA e rischia la quarta fascia al Mondiale

Come riportato da Calcio e Finanza, l’Italia è scivolata fuori dalla top 10 del ranking FIFA dopo la sconfitta di giugno in Norvegia per 3-0 che è costata la panchina a Luciano Spalletti poi sostituito da Gennaro Gattuso qualche settimana dopo.

La Nazionale è stata sorpassata dalla Croazia e questo può comportare l’esclusione degli azzurri dalla lista delle teste di serie per i gironi durante i Mondiali nel caso in cui tutte le prime 10 si qualificassero, evento molto probabile visto l’andamento delle qualificazioni con Argentina, Spagna, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio, Germania e Croazia quasi sicure del posto per la manifestazione americana dell’anno prossimo.

Se l’Italia riuscisse a vincere il girone ribaltando la differenza reti con la Norvegia, allora si guarderebbe il ranking, invece se la squadra di Gattuso arrivasse negli Stati Uniti tramite il play off andrebbe di diritto in quarta fascia con la reale probabilità di avere un gruppo di ferro. Da settembre sarà compito di Gattuso cercare di sistemare una situazione che si fa sempre più dura.