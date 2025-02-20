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5° posto in Champions League difficile: la Spagna è lontanissima e ha più squadre a disposizione

Come riportato da Transfermarkt difficilmente ci sarà un posto extra nelle coppe europee quest'anno per le squadre Italiane, dopo la debacle di Atalanta, Milan e Juventus in Champions League infatti l...

A cura di Andrea Pagni
20 febbraio 2025 11:42
5° posto in Champions League difficile: la Spagna è lontanissima e ha più squadre a disposizione -
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Come riportato da Transfermarkt difficilmente ci sarà un posto extra nelle coppe europee quest'anno per le squadre Italiane, dopo la debacle di Atalanta, Milan e Juventus in Champions League infatti le speranze sono ridotte al lumicino. Adesso la Spagna infatti è al 2° posto con quasi 1000 punti di vantaggio sull'Italia ma soprattutto la Spagna ha ancora 6 squadre in corsa mentre l'Italia ne ha solo quattro.

Per sperare nel controsorpasso serve innanzitutto che la Roma stasera passi il turno con il Porto e poi sperare che ci sia un suicidio sportivo di massa delle spagnole nel prossimo turno delle coppe europee senza però che esca nessuna tra Fiorentina, Inter, Roma e Lazio. Le possibilità dunque in questo momento sono veramente basse e questo accende ancora di più la corsa al 4° posto, ma rende anche più difficile l'accesso all'Europa League.

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