Italia sempre prima nel ranking, Germania seconda e Inghilterra terza in risalita, quarta la Francia

Nel ranking UEFA, dove le prime due nazioni avranno diritto ad un posto in più per la Champions League della prossima stagione, l’Italia è ancora al comando con 17.713 punti grazie ai passaggi ai quarti di finale di Europa League di Roma, Milan e Atalanta e al passaggio ai quarti di Conference della Fiorentina. Al secondo posto resta la Germania (16.356 punti), che ha ancora in gara in Champions Bayern Monaco e Borussia Dortmund e in Europa League il Bayer Leverkusen (Friburgo eliminato). Al terzo posto l’Inghilterra (16.250 punti) con City e Arsenal vive in Champions, Liverpool e West Ham in Europa League (Brighton eliminato) e Aston Villa in Conference. Quarta nel ranking c’è la Francia con 14.750 punti: Psg in Champions, Marsiglia in Europa League e Lille in Conference. Al quinto posto la Spagna (14.437) con tutte e tre le squadre ancora in gara in Champions League: Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. L’Italia ha adesso il 94,6% di possibilità di avere uno spot in più per la Champions della prossima stagione.

To secure extra Champions League spot: 🇮🇹 Italy – 94.6% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England – 88.1% 🇩🇪 Germany – 16.1% 🇫🇷 France – 1.2% (% per @lorenzo_carli83) https://t.co/RnjXLEyrCm pic.twitter.com/ULY5AGGaCI — Football Rankings (@FootRankings) March 14, 2024

