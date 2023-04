La Fiorentina aiuta l’Italia. Vola il Ranking Uefa grazie alle coppa. Solo l’Inghilterra meglio quest’anno

Prosegue la grande stagione delle squadre italiane nelle coppe europee. Il ritorno dei quarti di finale di Champions League ha sorriso al Milan, che ha conquistato un 1-1 allo stadio Diego Armando Maradona eliminando il Napoli (forte dell’1-0 dell’andata) e raggiungendo una semifinale che mancava da 16 anni in casa rossonera.

Una settimana di coppe appena iniziata, perché questa sera anche l’Inter ha l’occasione – partendo dal 2-0 della partita di andata con il Benfica – di conquistare il passaggio del turno e riproporre così il derby di Champions per la terza volta nella storia.

Oggi toccherà poi a Juventus, Roma e Fiorentina cercare di conquistare le semifinali tra Europa League e Conference League.In attesa di capire quali risultati raggiungeranno le italiane e se uno dei club di Serie A rimasti in gioco riuscirà a trionfare in una delle tre competizioni europee, il nostro Paese fa già registrare un record.

Come riporta Calcio e Finanza, per l’Italia si tratta della miglior stagione della storia a livello di punti conquistati nel ranking UEFA per Federazioni.Grazie al percorso delle squadre impegnate nelle coppe, l’Italia ha fatto registrare 19,214 punti finora. Superato così il record di 19 punti che apparteneva alla stagione 2014/15.

In quell’anno la Juventus arrivò in finale di Champions League (dove fu sconfitta dal Barcellona), mentre in Europa League Napoli e Fiorentina riuscirono a raggiungere le semifinali (con Inter, Torino e Roma eliminate agli ottavi). Con cinque squadre ancora in gioco nelle competizioni UEFA (più di tutti in Europa) il punteggio del 2022/23 può ancora crescere.

Attualmente l’Italia è seconda dietro alla sola Inghilterra per punti conquistati quest’anno, mentre a livello di ranking occupa il quarto posto, seppur con buone chance di scavalcare la Germania dalla prossima stagione. Questa la top 5:

Inghilterra – 106,998

Spagna – 91,712

Germania – 81,856

Italia – 78,783

Francia – 61,164

