Ranking Uefa: l'italia ora può riprendere l'Inghilterra. Juve e Napoli più che viola...
L'Italia torna a guadagnare punti importanti nel Ranking Uefa, dopo una tre giorni decisamente positiva. I risultati utili di Fiorentina e compagne hanno permesso di avvicinarsi al terzo posto, oggi a...
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2016 15:35
L'Italia torna a guadagnare punti importanti nel Ranking Uefa, dopo una tre giorni decisamente positiva. I risultati utili di Fiorentina e compagne hanno permesso di avvicinarsi al terzo posto, oggi ancora occupato dall'Inghilterra. Il percorso della viola in coppa potrà regalare ancora punti pesanti, anche se è giusto ricordare che il maggior peso specifico può provenire dalla Champions, dove sono impegnate Juve e Napoli.
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