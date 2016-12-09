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Ranking Uefa: l'italia ora può riprendere l'Inghilterra. Juve e Napoli più che viola...

L'Italia torna a guadagnare punti importanti nel Ranking Uefa, dopo una tre giorni decisamente positiva. I risultati utili di Fiorentina e compagne hanno permesso di avvicinarsi al terzo posto, oggi a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2016 15:35
Ranking Uefa: l'italia ora può riprendere l'Inghilterra. Juve e Napoli più che viola... -
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L'Italia torna a guadagnare punti importanti nel Ranking Uefa, dopo una tre giorni decisamente positiva. I risultati utili di Fiorentina e compagne hanno permesso di avvicinarsi al terzo posto, oggi ancora occupato dall'Inghilterra. Il percorso della viola in coppa potrà regalare ancora punti pesanti, anche se è giusto ricordare che il maggior peso specifico può provenire dalla Champions, dove sono impegnate Juve e Napoli.

IL RANKING AGGIORNATO:

1

Spagna
7/794.1412
Germania
6/773.3553
Inghilterra
6/769.1054
Italia
6/666.8325
Francia
5/650.3326
Russia
4/548.5327
Portogallo
4/646.9998
Ucraina
3/541.4339
Belgio
5/537.40010
Turchia
4/536.000

 

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