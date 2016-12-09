Ranking Uefa: l'italia ora può riprendere l'Inghilterra. Juve e Napoli più che viola...

L'Italia torna a guadagnare punti importanti nel Ranking Uefa, dopo una tre giorni decisamente positiva. I risultati utili di Fiorentina e compagne hanno permesso di avvicinarsi al terzo posto, oggi a...

L'Italia torna a guadagnare punti importanti nel Ranking Uefa, dopo una tre giorni decisamente positiva. I risultati utili di Fiorentina e compagne hanno permesso di avvicinarsi al terzo posto, oggi ancora occupato dall'Inghilterra. Il percorso della viola in coppa potrà regalare ancora punti pesanti, anche se è giusto ricordare che il maggior peso specifico può provenire dalla Champions, dove sono impegnate Juve e Napoli.

IL RANKING AGGIORNATO:

1

7/794.14126/773.35536/769.10546/666.83255/650.33264/548.53274/646.99983/541.43395/537.400104/536.000