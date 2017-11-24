La Fiorentina è la terza squadra d'Italia: lo dice il ranking Uefa. Viola davanti alle romane...
La Fiorentina è la terza squadra d'Italia con il punteggio più alto, per il ranking Uefa. I viola sono 25 esimi - in totale - dietro a Juventus (quinta) e Napoli (terzo). Staccate le romane (Roma 30es...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2017 15:11
La Fiorentina è la terza squadra d'Italia con il punteggio più alto, per il ranking Uefa. I viola sono 25 esimi - in totale - dietro a Juventus (quinta) e Napoli (terzo). Staccate le romane (Roma 30esima e Lazio 42esima) ed anche le milanesi (Milan 59esima e Inter 80esima). Una soddisfazione che continua, ma che non si sta traducendo in risultati sul campo.