Castrovilli e l'esclusione dalle liste UEFA: "Nessun problema fisico, scelta condivisa con la Lazio"

Per l'ex viola permangono i dubbi sulle sue condizioni. Lui stesso ha dovuto chiarire le motivazioni dell'esclusione dalle liste UEFA

Ha generato parecchi malumori tra i tifosi la scelta della Lazio di escludere Gaetano Castrovilli dalla lista UEFA. Il centrocampista biancoceleste, ex Fiorentina, arrivato in estate a parametro 0, ha però fatto chiarezza oggi con un messaggio sui propri canali social: si tratta di una scelta condivisa con lo staff tecnico e il club.

Le polemiche per la scelta si sono unite ai tanti dubbi sulla condizione fisica del nuovo arrivato, che viene da due anni tribolati per infortuni. Sin dai primi giorni in biancoceleste infatti il centrocampista sta seguendo un proprio protocollo specifico di allenamento, parallelamente al lavoro con i compagni in campo per ritrovare al più presto la miglior condizione fisica. Avergli evitato lo stress di giocare ogni tre giorni almeno fino a gennaio fa quindi parte di questo percorso.

Il giocatore ha chiarito direttamente sui suoi profili social con un messaggio:

"La scelta di non disputare la prima fase dell'Europa League è il frutto di una programmazione condivisa da me e dalla società: non c'è stata alcuna esclusione e non c'è alcuna complicazione fisica. La stagione sarà lunga e l'obiettivo è dare il massimo lungo tutto l'arco dell'anno. Sto bene e lavoro ogni giorno con entusiasmo per aiutare i miei compagni alla ripresa. Forza Lazio"

Lo riporta calciomercato.com

Ferrara: “Palladino continuerà con la difesa a 3 ma con giocatori diversi. La difesa vista finora è inconcepibile”

https://www.labaroviola.com/ferrara-palladino-continuera-con-la-difesa-a-3-ma-con-giocatori-diversi-la-difesa-vista-finora-e-inconcepibile/267275/