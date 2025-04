Commisso, 43esima presenza della sua Fiorentina in gare UEFA, superato Cognigni

Altra gara in Europa per la Fiorentina ed altri record in arrivo per la gestione Commisso. Il primato più importante che verrà stabilito stasera col Celje riguarda proprio il presidente Commisso che, grazie alla 43esima presenza della sua Fiorentina in Conference League, supererà le 42 gare di Cognigni, diventando così il presidente della storia gigliata con più gare all’attivo disputate nelle manifestazioni Uefa. Commisso, che non è partito per la Slovenia, dovrebbe seguire la partita al Viola Park. Lo scrive La Nazione.