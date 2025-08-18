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Lista Uefa della Fiorentina per i playoff di Conference League: ci sono Beltran e Fortini

La Fiorentina ha diramato la lista ufficiale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2025 19:20
Lista Uefa della Fiorentina per i playoff di Conference League: ci sono Beltran e Fortini - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina ha diramato la lista UEFA per i playoff di Conference League. Ecco l'elenco ufficiale scelto da Stefano Pioli:

LISTA A

  • Beltran
  • Bianco
  • De Gea
  • Dodo
  • Dzeko
  • Fagioli
  • Fazzini
  • Gosens
  • Gudmundsson
  • Kean
  • Kospo
  • Lezzerini
  • Mandragora
  • Mari Villar
  • Ndour
  • Parisi
  • Pongracic
  • Ranieri
  • Richardson
  • Sabiri
  • Sohm
  • Viti

 

LISTA B

  • Braschi
  • Comuzzo
  • Fortini
  • Kouadio
  • Leonardelli
  • Martinelli

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