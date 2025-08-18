Lista Uefa della Fiorentina per i playoff di Conference League: ci sono Beltran e Fortini
La Fiorentina ha diramato la lista ufficiale
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2025 19:20
La Fiorentina ha diramato la lista UEFA per i playoff di Conference League. Ecco l'elenco ufficiale scelto da Stefano Pioli:
LISTA A
- Beltran
- Bianco
- De Gea
- Dodo
- Dzeko
- Fagioli
- Fazzini
- Gosens
- Gudmundsson
- Kean
- Kospo
- Lezzerini
- Mandragora
- Mari Villar
- Ndour
- Parisi
- Pongracic
- Ranieri
- Richardson
- Sabiri
- Sohm
- Viti
LISTA B
- Braschi
- Comuzzo
- Fortini
- Kouadio
- Leonardelli
- Martinelli