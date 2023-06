Caso UEFA-Juventus, regna il caos. E la Fiorentina attende l’esito anche per il mercato

Il mercato della Fiorentina sicuramente dipenderà anche dalle scelte dell’UEFA riguardo all’esclusione o meno della Juventus dalla Conference League. Giovedì sera la UEFA si è “dimenticata” di inserire la Juve sul sito ufficiale e la Fiorentina è tornata a respirare l’aria dell’Europa. Il tutto giustificato come un errore umano e poi subito risolto ma conferma che regna la confusione nella UEFA. Per questo la Fiorentina spera che Uefa e Juventus decidano entro fine mese, così da perfezionare la programmazione. L’ipotesi che ha preso campo nelle ultime ore è quella di una sorta di accordo che preveda la rinuncia di un anno della Juventus alle competizioni UEFA. Se la Juve non sembra disperata all’idea di fare a meno della Conference League, diversa è la percezione che ne ha la Fiorentina. Intanto, perché ha permesso di guadagnare oltre 20 milioni e di risalire il ranking Uefa fino all’80esima posizione (destinata a diventare 72esima). Inoltre è un’arma da far valere in sede di mercato con i giocatori delle squadre escluse dal palcoscenico internazionale. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

