RANKING UEFA: La Fiorentina stasera può risultare decisiva per l’ipoteca del primo posto dell’Italia

L’Italia ha ancora possibilità di avere una quinta squadra nella prossima Champions League, nonostante le recenti eliminazioni di Napoli e Inter. Paolo Ziliani, noto giornalista sportivo, tramite X, ha parlato di tutte le squadre Italiane ancora in corsa per la qualificazione ai quarti di finale, vale a dire: Fiorentina, Atalanta, Roma e Milan. Le sue dichiarazioni sono state: “Nonostante le uscite di Lazio, Napoli e Inter dalla Champions, sono ancora alte le probabilità dell’Italia di arrivare, a fine stagione, tra le due prime nazioni del ranking UEFA conquistando così il quinto pass per la prossima Champions League”. Il primato nel ranking non è ancora a rischio”.

Infine aggiunge: “Oggi saremo in campo con 4 squadre, unica nazione insieme all’Inghilterra (che schiera Liverpool, Brighton, Aston Villa e West Ham), mentre la Germania ne avrà 2 (Leverkusen e Friburgo), la Francia anche (Marsiglia e Lille) e la Spagna una sola (Villareal). Per chi ancora non lo sapesse, vengono assegnati 2 punti per ogni vittoria, 1 punto per ogni pareggio e 1 punto per ogni passaggio di turno: c’è quindi la possibilità concreta che l’Italia aumenti il suo vantaggio sulla Germania, oggi seconda, senza fare avvicinare troppo l’Inghilterra, oggi terza, ma forse per noi più temibile della Germania. Se addirittura riuscissimo a fare l’en plein portando ai quarti di finale tutte e 4 le squadre, metteremmo fin da stasera una seria ipoteca sulla conquista del 5 posto in Champions League nella stagione prossima”.