Fiorentina dal doppio volto. In Conference è il migliore attacco, ma la quarta peggior difesa.

Tra poco meno di due ore la Fiorentina scenderà in campo contro il Maccabi Haifa per gli ottavi di finale di ritorno di Conference League. La squadra di Italiano è a un passo dai quarti di finale, complice il risultato dell’andata, basterebbe anche un pareggio per passare al turno successivo. L’approccio dovrà essere diverso e servirà una partita colma di concentrazione per non sbagliare niente, contro un avversario molto ostico. Gli Israeliani si sono dimostrati una squadra molto combattiva e piena di risorse, soprattutto in attacco. A Budapest infatti il Maccabi, nonostante non avesse avuto moltissime occasioni, è riuscito a mettere in seria difficoltà la difesa gigliata.

Grazie a quel pirotecnico 4-3, la Fiorentina, insieme al Maccabi Tel Aviv, è diventata la squadra che segna di più in Conference League, con 18 reti (una media di 2,58 a partita). Tuttavia c’è un dato che deve essere monitorato con attenzione in vista del ritorno di questa sera, ovvero i gol subiti. La difesa della viola infatti, è la quarta peggior difesa della Conference (tra le squadre ancora in gara), con 9 gol subiti (1,29 in media per partita) solo dopo Paok, Fenerbache e Maccabi Tel Aviv.

E’ per questo che stasera ci sarà bisogno di una compattezza diversa, soprattutto nel pacchetto arretrato, dove mancherà Milenkovic squalificato, e con ogni probabilità saranno chiamati a difendere la porta di Terracciano, Ranieri e il rientrante Martinez Quarta. Considerata la situazione di vantaggio da cui parte la squadra di Italiano, prima di tutto sarà necessario difendere bene senza subire gol, e in seguito provare a mettere in cassaforte una qualificazione che darebbe una bella “boccata d’ossigeno” a tutto l’ambiente, dopo il pareggio beffardo subito all’ultimo minuto dalla Roma in campionato.