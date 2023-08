Luka Jovic sta cercando una nuova squadra dopo che non è entrato in campo a Genova e dopo l’esclusione dalla lista UEFA. Ramadani l’ha proposto al Milan che ha preso tempo. Con gli arrivi di Nzola e Beltrán per lui non ci sarà più spazio. Lo scrive Repubblica.

