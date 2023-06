La Uefa fa sapere che in caso di esclusione della Juventus, sarà la Fiorentina a prenderne il posto

C’è grande attesa per la decisione che la Uefa prenderà nei confronti della Juventus dopo gli illeciti commessi riguardo al bilancio. Spettatrice interessata è la Fiorentina che essendo arrivata ottava in classifica in campionato, sarebbe la squadra ripescata al posto dei bianconeri. Nelle ultime ore, La Repubblica, attraverso un articolo preciso (LEGGI QUI) ha avanzato anche l’ipotesi che nessuna squadra italiana, in caso di esclusione della Juventus, potesse prendere il posto della squadra bianconera. In realtà, secondo quanto raccolto, dalla Uefa escludono questa ipotesi. Dunque se ci dovesse essere la massima punizione alla Juventus, ci sarà una squadra ripescata dal campionato italiano. Questa dovrebbe essere proprio la Fiorentina, come il piazzamento in campionato ha decretato. Insomma, pochi giorni e sapremo. Cambierebbe anche il programma della Fiorentina in questa estate e sul mercato

