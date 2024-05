Vergogna ad Atene, tifosi della Fiorentina abbandonati a loro stessi nella Fans Zone dopo la partita

Non bastava la beffa della sconfitta e anche la pessima organizzazione del pomeriggio quando i tifosi viola giunti ad Atene nella Fans Zone si sono ritrovati uno spiazzale enorme sotto il sole (faceva tanta caldo) e senza alcun punto di ombra e nessun tipo di attrazione per passare il tempo se non qualche baracchino che vendeva panini. Insomma, se la partita è stata dolorosa, il tempo impiegato per arrivarci è stato anche peggio con i tifosi costretti ad andare via e rifugiarsi in zone di fortuna che almeno offrissero un pò di ombra. Ma il momento peggiore della giornata greca deve ancora arrivare.

Si perchè dopo la partita i tifosi viola sono stati portati alla Fans Zone (in una zona periferica della città) e lasciati letteralmente a loro stessi, senza nessun servizio navetta verso il centro della città o verso l’aeroporto. Nulla di tutto questo. Lasciati li e abbandonati al loro triste destino in piena notte (la partita è finita all’una, orario greco). Ci sono stati momenti di forte tensione e si è cercato in ogni modo di raggiungere altre destinazioni con mezzi di fortuna e accaparrati a caso. I taxi non erano molti, tanti si rifiutavano di andare in quella zona per prendere i tifosi ed erano comunque molto pochi rispetto alla richiesta. Non c’erano nessuna metro a disposizione nè nessun bus. Molti hanno fatto kilometri a piedi con i bambini, pur di raggiungere le varie destinazioni. Insomma, una pessima organizzazione da parte della Uefa iniziata già dal pomeriggio e culminata con l’abbandono nel post gara in un posto molto distante da tutto il resto.

LA REAZIONE DI SQUADRA E TIFOSI DOPO LA PARTITA