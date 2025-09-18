Ranking UEFA: Italia riparte nella corsa al 5° slot Champions. Inedita leadership condivisa da Cipro e Danimarca

Questa sera tocca al Napoli, che avrà la possibilità di dare un'ulteriore spinta al nostro movimento

Riparte la corsa al quinto posto Champions. Le prime due serate del massimo torneo continentale hanno iniziato a muovere il ranking che giocoforza è ancora poco indicativo. Questa sera tocca al Napoli, che avrà la possibilità di dare un'ulteriore spinta al nostro movimento. La prossima settimana entreranno poi in scena le squadre di Europa League, con l'Italia rappresentata da Roma e Bologna mentre il 2 ottobre tocca alla Conference League con la nostra Fiorentina. Ecco pertanto lo scenario a oggi, ricordiamo che il posto extra spetterà alle due federazioni col coefficiente più alto:

1. Cipro (3 squadre in corsa su 4) 5.750 punti

2. Danimarca (2 su 4) 5.375

3. Polonia (4 su 4) 4.875

4. Inghilterra (9 su 9) 4.833

5. Portogallo (4 su 5) 4.800

6. Belgio (3 su 5) 4.500

7. Azerbaigian (1 su 4) 4.375

8. Spagna (8 su 8) 4.250

9. Italia (7 su 7) 4.142

10. Germania (7 su 7) 4.000

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Inter 8.000

2. Juventus 7.000

3. Napoli 6.000

4. Atalanta 6.000

5. Fiorentina 2.000

6. Roma 0

7. Bologna 0

Lo riporta Tuttomercatoweb