UEFA, guida evento e regole dello stadio per la finale di Atene, niente alcol e sigarette di ogni tipo

La finale di UEFA Europa Conference League del 2024 si svolgerà mercoledì 29 maggio nella nuovissima AEK Arena, situata nel sobborgo nord-occidentale di Nea Filadelfia, ad Atene.

Il sito della UEFA ha pubblicato una guida completa per la giornata del 29 maggio in occasione della Finale di Conference League tra Olympiakos e Fiorentina. Il programma inizierà alle ore 10:00 con l’apertura del Fan Festival in Piazza Kotzia e si concluderà alle ore 22:00 con il fischio d’inizio della partita. (Tutti gli orari sono espressi in ora locale, GMT+3/EEST). Inoltre, è stato fornito un regolamento per garantire un ingresso ordinato alla struttura che ospiterà la finale.

Sarà necessario essere forniti di un documento d’identità originale, si potranno indossare solo maglie di Olympiacos e Fiorentina, non saranno ammesse allo stadio borse di dimensioni superiori al formato A4, puoi portare un piccolo power bank, non più grande del tuo telefono e all’interno dello stadio non è consentito fumare – nemmeno sigarette elettroniche e tabacco riscaldabile. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito della UEFA.

