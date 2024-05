TMW: “A breve incontro tra Aquilani e il Pisa per decidere il futuro”. La separazione ipotesi più probabile

Nei prossimi giorni in casa Pisa è previsto un incontro con il tecnico Alberto Aquilani, che ha ancora un altro anno di contratto, per capire se ci sono le basi per proseguire insieme o se arriverà la separazione. Al momento sembra che la seconda ipotesi sia quella più probabile visto che le idee fra le parti sarebbero troppo diverse per trovare un punto d’incontro, senza considerare le sirene che ancora suonano per il giovane tecnico.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com per un’eventuale sostituzione ci sarebbero due alternative sullo sfondo che portano i nomi di Alessio Dionisi, ex Sassuolo, e Paolo Zanetti, ex Empoli. Tecnici giovani, di prospettiva, con cui la società potrebbe continuare a costruire il percorso, con le opportune modifiche, iniziato la scorsa estate.

Il Mattino: “Italiano ha dato piena disponibilità al Napoli”