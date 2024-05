Il Mattino: “Italiano ha dato piena disponibilità a De Laurentiis, si raffredda la pista Conte per il Napoli”

“Panchina, risale Italiano”. È il titolo in evidenza sulla prima pagina di oggi de Il Mattino. Dopo il lungo corteggiamento del Napoli, la trattativa con Antonio Conte, ex commissario tecnico della nazionale, si è raffreddata, mentre l’attuale allenatore della Fiorentina ha manifestato piena disponibilità ad Aurelio De Laurentiis, come riportato.

Anche Gasperini è considerato, ma l’allenatore dell’Atalanta ha chiesto tempo e il presidente del Napoli non sembra disposto ad aspettare. Stallo anche con Pioli, che non sa se riuscirà a ottenere la risoluzione dal Milan.

No della Juve a un nuovo prestito, Arthur sarà una contropartita