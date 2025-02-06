Milan, Sottil fuori dalla lista UEFA: ci sono invece Walker, Gimenez e Joao Felix

L'avventura di Riccardo Sottil con la maglia rossonera ha ufficialmente inizio. L'ex giocatore della Fiorentina è stato ceduto al Milan con la formula del prestito, con un'opzione di riscatto intorno...

L'avventura di Riccardo Sottil con la maglia rossonera ha ufficialmente inizio. L'ex giocatore della Fiorentina è stato ceduto al Milan con la formula del prestito, con un'opzione di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. Nel frattempo, il club rossonero ha comunicato la lista UEFA, dei 25 giocatori per la fase a eliminazione diretta della Champions League: i nuovi acquisti sono stati inseriti, ma l'esterno offensivo classe '99 non farà parte della competizione. Anche Bondo, appena arrivato da Monza, non figura tra le scelte di Coincecao. Ci sono invece Walker, Gimenez e Joao Felix.

La lista integrale:

Maignan

Tomori

Thiaw

Pavlovic

Walker

Emerson Royal

Theo Hernandez

Fofana

Loftus-Cheek

Reijnders

Musah

Chukwueze

Pulisic

Joao Felix

Leao

Abraham

Gimenez

FORMATI VIVAIO ITALIA

Sportiello

Florenzi

Terracciano

FORMATI VIVAIO CLUB

Gabbia

LISTA B:

Nava, Torriani, Bakoune, Bartesaghi, Bozzolan, Camarda, Coubis, Eletu, Liberali, Magni, Malaspina, Paloschi, Sia, Traore.

Domani presentazione ufficiale di Nicolò Zaniolo alle 15:15 al Viola Park

https://www.labaroviola.com/domani-presentazione-ufficiale-di-nicolo-zaniolo-alle-1515-al-viola-park/287860/