Milan, Sottil fuori dalla lista UEFA: ci sono invece Walker, Gimenez e Joao Felix
L'avventura di Riccardo Sottil con la maglia rossonera ha ufficialmente inizio. L'ex giocatore della Fiorentina è stato ceduto al Milan con la formula del prestito, con un'opzione di riscatto intorno...
L'avventura di Riccardo Sottil con la maglia rossonera ha ufficialmente inizio. L'ex giocatore della Fiorentina è stato ceduto al Milan con la formula del prestito, con un'opzione di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. Nel frattempo, il club rossonero ha comunicato la lista UEFA, dei 25 giocatori per la fase a eliminazione diretta della Champions League: i nuovi acquisti sono stati inseriti, ma l'esterno offensivo classe '99 non farà parte della competizione. Anche Bondo, appena arrivato da Monza, non figura tra le scelte di Coincecao. Ci sono invece Walker, Gimenez e Joao Felix.
La lista integrale:
Maignan
Tomori
Thiaw
Pavlovic
Walker
Emerson Royal
Theo Hernandez
Fofana
Loftus-Cheek
Reijnders
Musah
Chukwueze
Pulisic
Joao Felix
Leao
Abraham
Gimenez
FORMATI VIVAIO ITALIA
Sportiello
Florenzi
Terracciano
FORMATI VIVAIO CLUB
Gabbia
LISTA B:
Nava, Torriani, Bakoune, Bartesaghi, Bozzolan, Camarda, Coubis, Eletu, Liberali, Magni, Malaspina, Paloschi, Sia, Traore.
Domani presentazione ufficiale di Nicolò Zaniolo alle 15:15 al Viola Park
https://www.labaroviola.com/domani-presentazione-ufficiale-di-nicolo-zaniolo-alle-1515-al-viola-park/287860/