Ranking Uefa, l'Italia sorpassa il Portogallo: il quinto posto in campionato potrebbe valere la Champions
Ottime notizie per il calcio italiano - e per la Fiorentina - dal martedì di Champions League. Grazie al triplice successo delle italiane impegnate nella massima competizione europea, l’Italia sorpass...
Ottime notizie per il calcio italiano - e per la Fiorentina - dal martedì di Champions League. Grazie al triplice successo delle italiane impegnate nella massima competizione europea, l’Italia sorpassa il Portogallo e si prende il secondo posto. Un sorpasso in classifica che, se mantenuto, vorrebbe dire avere cinque posti nella prossima Champions League.
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