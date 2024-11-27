Fiorentina occhio al Pafos: sta dominando il campionato cipriota ed ha i tuoi stessi punti in Conference

La Fiorentina domani alle 21 giocherà contro il Pafos Fc per la 4 giornata della fase a campionato di Conference League, dopo aver perso nel 3° turno contro l'Apoel Nicosia la Fiorentina non può più s...

La Fiorentina domani alle 21 giocherà contro il Pafos Fc per la 4 giornata della fase a campionato di Conference League, dopo aver perso nel 3° turno contro l'Apoel Nicosia la Fiorentina non può più sbagliare.

Il Pafos che è una squadra dalle risorse esigue rispetto a quelle della Fiorentina ha un valore di mercato di 24 milioni di euro e il loro calciatore più prezioso è il portiere Ivusic che vale appena 2,3 milioni di euro. La stagione del Pafos fin qui però non è da sottovalutare, infatti sta dominando il campionato cipriota con 31 punti in 11 giornate, ben 11 in più rispetto all'Apoel Nicosia contro cui la Fiorentina ha perso, ed ha il miglior attacco e la miglior difesa del torneo,

Anche in Conference League le cose non stanno andando male, il Pafos infatti ha raccolto 6 punti in 3 partite ed è a pari punti con la Fiorentina. L'unica sconfitta è arrivata per 0-1 in casa contro i tedeschi dell'Heidenheim, in una partita in cui il Pafos avrebbe meritato almeno il pareggio visto il 62% di possesso di palla e i 15 tiri verso la porta avversaria.

Sicuramente nonostante l'ottima stagione fin qui il Pafos non dovrebbe essere una minaccia per la Fiorentina, se non fosse che la Fiorentina B schierata fin qui da Palladino in Conference League ha dimostrato di soffrire contro avversarie ben peggiori come lo stesso Apoel. Dunque se si vuole entrare nelle prime 8 senza troppi patemi c'è bisogno che la la squadra di Palladino non sottovaluti l'avversario e mostri un qualcosa di diverso da quel che ha fatto vedere l'ultima giornata in quel di Nicosia.

LE PAROLE DI INZAGHI

https://www.labaroviola.com/inzaghi-pensa-gia-alla-fiorentina-gara-complicata-contro-una-squadra-in-salute-proveremo-a-recuperare-energie/278431/