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Notizie Pafos Fiorentina

Tuttosport: “Kouamé rilancia la Fiorentina in Europa. Da oggi Palladino e i suoi ragazzi penseranno all’Inter”

29 novembre 2024 09:32

Moviola Corriere dello Sport: “Nessun errore per Eskas, su Beltran non c’è rigore. Parisi solo da giallo"

29 novembre 2024 09:30

Nazione non ha dubbi: “Fiorentina, Europa in cassaforte. Ma nel finale tremano le gambe”

29 novembre 2024 09:02

Kouamé-Kean distanza abissale! Ma la Fiorentina vuole un esterno a gennaio, non una punta 

29 novembre 2024 08:56

Corriere dello Sport: “La Fiorentina si riprende la Conference, resta in corsa, ma che fatica nel finale”

29 novembre 2024 08:41

Bucchioni: "Una striscia straordinaria di vittorie per la Fiorentina, ora il big-match con l'Inter"

29 novembre 2024 00:15

Cecchi: "Terracciano errore grave ma ingiusto fischiarlo. Ricordate Di Gregorio lo scorso anno?"

29 novembre 2024 00:09

Carcedo (all. Pafos): "Peccato non aver pareggiato, ma la Fiorentina è stata molto brava"

29 novembre 2024 00:09

La Fiorentina vince 3-2 contro il Pafos al Franchi. Tre punti importanti per il percorso in Conference

28 novembre 2024 22:59

Turnover Fiorentina, Pongracic torna titolare, sarà in coppia con Quarta. Nel mezzo si rivede Mandragora 

28 novembre 2024 09:25

Corriere dello Sport: “Palladino tiene alta la concentrazione. Prima vincere con il Pafos, poi l’Inter”

28 novembre 2024 09:06

Il presidente del Pafos e la partita di calcetto a Firenze con alcuni big: da Pirlo a Ventola passando per Matri

28 novembre 2024 09:02

Corriere dello Sport: “Oggi chance per Kouamé. Non è detto che a gennaio verrà preso un vice Kean”

28 novembre 2024 08:56

Palladino, col Pafos turnover ragionato, Adli e Beltran costretti agli straordinari. Pongracic dal 1°

27 novembre 2024 23:21

Gudmundsson scalda i motori: allenamento in gruppo e grandi speranze in vista dell'Inter

27 novembre 2024 17:35

Repubblica, attesi 10mila tifosi viola al Franchi per spingere la Fiorentina contro il Pafos

27 novembre 2024 14:20

Fiorentina occhio al Pafos: sta dominando il campionato cipriota ed ha i tuoi stessi punti in Conference

27 novembre 2024 13:22

Big, ritorni e volti nuovi: Palladino cambia le carte ed opta per il mix di coppa 

27 novembre 2024 09:45

Fiorentina, ostacolo Pafos, occhio a Jairo. Obiettivo entrare nelle prime otto della Conference

27 novembre 2024 09:43

Palladino opta per il turnover, a centrocampo la coppia Cataldi-Mandragora. Kouamé centravanti, c’è Ikoné 

27 novembre 2024 09:01

Fiorentina, niente scherzi, sfida cruciale con il Pafos: vincere per chiudere il discorso Conference

27 novembre 2024 09:00

Finalmente Pongracic, domani chance, al suo fianco Martinez Quarta o Moreno. Ampie rotazioni 

27 novembre 2024 08:58

Prima il Pafos e poi l’Inter, per Palladino il gruppo è il segreto, non vuole frenare l’entusiasmo

25 novembre 2024 09:44

Repubblica: "C'è una città al seguito della Fiorentina: Como, Pafos ed Inter, quanto entusiasmo!"

22 novembre 2024 09:24

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