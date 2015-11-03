Notizie Pafos Fiorentina

Tuttosport: “Kouamé rilancia la Fiorentina in Europa. Da oggi Palladino e i suoi ragazzi penseranno all’Inter”
29 novembre 2024 09:32
Moviola Corriere dello Sport: “Nessun errore per Eskas, su Beltran non c’è rigore. Parisi solo da giallo"
29 novembre 2024 09:30
Nazione non ha dubbi: “Fiorentina, Europa in cassaforte. Ma nel finale tremano le gambe”
29 novembre 2024 09:02
Kouamé-Kean distanza abissale! Ma la Fiorentina vuole un esterno a gennaio, non una punta
29 novembre 2024 08:56
Corriere dello Sport: “La Fiorentina si riprende la Conference, resta in corsa, ma che fatica nel finale”
29 novembre 2024 08:41
Bucchioni: "Una striscia straordinaria di vittorie per la Fiorentina, ora il big-match con l'Inter"
29 novembre 2024 00:15
Cecchi: "Terracciano errore grave ma ingiusto fischiarlo. Ricordate Di Gregorio lo scorso anno?"
29 novembre 2024 00:09
Carcedo (all. Pafos): "Peccato non aver pareggiato, ma la Fiorentina è stata molto brava"
29 novembre 2024 00:09
La Fiorentina vince 3-2 contro il Pafos al Franchi. Tre punti importanti per il percorso in Conference
28 novembre 2024 22:59
Turnover Fiorentina, Pongracic torna titolare, sarà in coppia con Quarta. Nel mezzo si rivede Mandragora
28 novembre 2024 09:25
Corriere dello Sport: “Palladino tiene alta la concentrazione. Prima vincere con il Pafos, poi l’Inter”
28 novembre 2024 09:06
Il presidente del Pafos e la partita di calcetto a Firenze con alcuni big: da Pirlo a Ventola passando per Matri
28 novembre 2024 09:02
Corriere dello Sport: “Oggi chance per Kouamé. Non è detto che a gennaio verrà preso un vice Kean”
28 novembre 2024 08:56
Palladino, col Pafos turnover ragionato, Adli e Beltran costretti agli straordinari. Pongracic dal 1°
27 novembre 2024 23:21
Gudmundsson scalda i motori: allenamento in gruppo e grandi speranze in vista dell'Inter
27 novembre 2024 17:35
Repubblica, attesi 10mila tifosi viola al Franchi per spingere la Fiorentina contro il Pafos
27 novembre 2024 14:20
Fiorentina occhio al Pafos: sta dominando il campionato cipriota ed ha i tuoi stessi punti in Conference
27 novembre 2024 13:22
Big, ritorni e volti nuovi: Palladino cambia le carte ed opta per il mix di coppa
27 novembre 2024 09:45
Fiorentina, ostacolo Pafos, occhio a Jairo. Obiettivo entrare nelle prime otto della Conference
27 novembre 2024 09:43
Palladino opta per il turnover, a centrocampo la coppia Cataldi-Mandragora. Kouamé centravanti, c’è Ikoné
27 novembre 2024 09:01
Fiorentina, niente scherzi, sfida cruciale con il Pafos: vincere per chiudere il discorso Conference
27 novembre 2024 09:00
Finalmente Pongracic, domani chance, al suo fianco Martinez Quarta o Moreno. Ampie rotazioni
27 novembre 2024 08:58
Prima il Pafos e poi l’Inter, per Palladino il gruppo è il segreto, non vuole frenare l’entusiasmo
25 novembre 2024 09:44
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