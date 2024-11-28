La Fiorentina vince 3-2 contro il Pafos al Franchi. Tre punti importanti per il percorso in Conference

Decisivo il gol di Quarta, finale con il brivido, pasticcio di Terracciano

La Fiorentina batte il Pafos con il brivido, finisce 3-2 al Franchi.

PRIMO TEMPO- È la Fiorentina a battere il calcio d’inizio al Franchi di Firenze. Al 3’ offrirono per la Fiorentina, calcio d’angolo battuto lungo su Kouamé che si coordina bene al volo ma non trova la porta. Al 5’ ottima azione della Fiorentina con Parisi, bel tacco di Kouamé in area a prolungare per Beltran che non riesce ad arrivare sul pallone per concludere. Al 12’ Jairo recupera palla su Dodò poi conclude l’azione Sunjic con un tiro alto. Al 13’ Ikoné buca centralmente il Pafos e allarga per Kouamé che conclude mettendo a lato. Al 19’ Ikoné allarga sulla sinistra per Sottil che decide di mettersi in proprio e di andare al tiro. Al 22’ cross dentro di Dodò per Kouamé che non trova la porta. Al 23’ Jairo salta di forza Comuzzo e va al tiro, conclusione deviata da Pongracic, Pafos vicino all’1-0. Ancora ciprioti pericolosi con Bruno. Al 27’ Dodò crossa per Kouamé che appoggia dietro per Ikoné che conclude con un tiro sballato. Al 34’ ottima ripartenza della Fiorentina Dodò va alla conclusione ma viene murato. Al 37’ Ikoné lascia il pallone per Dodò che mette dentro, dopo un rimpallo Kouamé firma l’1-0 per la Fiorentina. Al 43’ ammonizione per Sunjic. Al 47’ tiro violento di Pepé, chiude Terracciano.

SECONDO TEMPO- Al 53’ la Fiorentina raddoppia con l’autogol di Goldar sul cross dentro di Sottil. Al 60’ giallo per Parisi e per Pepé. Al 62’ fuori Dodò, Comuzzo e Beltran, dentro Kayode, Moreno e Bove. Al 67’ Bove porta palla e poi va alla conclusione, pallone alto sopra la traversa. Al 67’ il Pafos la riapre, Parisi sbaglia, colpo di tacco di Jairo che bacia il palo e fa gol. 2-1 al Franchi. Al 69’ fuori Sottil al suo posto Biraghi. Al 70’ ottima azione viola, Ikoné si accentra ed imbuca per Mandragora che davanti al portiere si divora il gol, palla telefonata. Al 72’ Kayode crossa dentro sul secondo palo per Quarta che firma il 3-1. Al 73’ ammonito Pongracic. Al 74’ fuori Quarta, al suo posto Rubino. All’82’ ammonito Bruno. All’86’ cross dentro per Tankovic, palla di poco fuori. All’87’ Terracciano si fa soffiare il pallone da Jajà che fa 3-2. Al 94’ ammonito Rubino per proteste.