Corriere dello Sport: “Palladino tiene alta la concentrazione. Prima vincere con il Pafos, poi l’Inter”

L'Inter sarà un pensiero da affrontare solo a partire da venerdì

La Fiorentina affronta il Pafos con l'obiettivo di vincere per risalire in classifica e garantire l'accesso diretto agli ottavi di Conference League, evitando i playoff. Raffaele Palladino ha ribadito l'importanza della competizione, assicurando che la squadra è totalmente concentrata sulla partita di stasera, nonostante l'attesa per il big match contro l'Inter di domenica. La sconfitta contro l'Apoel rende necessaria una vittoria per non complicare il cammino nelle ultime due gare del girone.

Pongracic torna titolare per ritrovare la condizione fisica, mentre Ikoné e Kouamé sono pronti a dare il massimo. Gudmundsson, invece, sarà preservato per la sfida con l'Inter. Palladino ha lodato la dedizione dei suoi giocatori e ha chiesto massima concentrazione, consapevole delle insidie rappresentate dal Pafos, primo nel campionato cipriota. L'Inter sarà un pensiero da affrontare solo a partire da venerdì. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/beltran-e-gudmundsson-insieme-risponde-palladino-solo-se-attacchiamo-e-difendiamo-tutti/278551/