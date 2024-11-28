Cecchi: "Terracciano errore grave ma ingiusto fischiarlo. Ricordate Di Gregorio lo scorso anno?"

Per Stefano Cecchi è ingiusto gettare la croce addosso a Terracciano per l'infortunio di stasera. Un errore evidente ma non lo merita

Il giornalista ed opinionista Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per commentare la vittoria della Fiorentina contro il Pafos in Conference League:

"Stasera c'erano due cose da fare, vincere e far riposare la squadra A. L'errore clamoroso di Terracciano ha fatto tremare negli ultimi minuti ma non è giusto sparargli addosso, una leggerezza puo capitare. Ricordate De Gregorio lo scorso anno sul gol di Beltran?. Ho saputo che è stato addirittura fischiato, non lo merita, lo scorso anno è stato tra i migliori".

"Sottil e Ikone hanno fatto un'ottima gara e dimostrato di poter essere utili per questa squadra".

"Con l'Inter la classifica dice che è uno scontro diretto e bisogna giocarla con leggerezza, essere dove siamo è già un successo"

La Fiorentina vince 3-2 contro il Pafos al Franchi. Tre punti importanti per il percorso in Conference

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