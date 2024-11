Repubblica: “C’è una città al seguito della Fiorentina: Como, Pafos ed Inter, quanto entusiasmo!”

Grande entusiasmo si respira a Firenze dopo l’inizio di stagione scintillante della Fiorentina di Palladino. “C’è una città al seguito della sua squadra” scrive Repubblica che racconta come a Como siano andati in fumo i 700 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti, poi ci sarà il Pafos in Conference con 8mila biglietti venduti fino a ora prima dell’Inter, partita con già 17mila biglietti venduti e verso il tutto esaurito. Una passione enorme che si prepara a due mesi di tour de force.