Palladino opta per il turnover, a centrocampo la coppia Cataldi-Mandragora. Kouamé centravanti, c’è Ikoné 

Palladino resta concentrato sul Pafos

Palladino resta concentrato sul Pafos e prepara la Fiorentina per una sfida cruciale in Conference League, evitando distrazioni in vista del match con l'Inter. Dopo la sconfitta contro l'Apoel, i viola non possono permettersi altri passi falsi, considerando anche l'ultimo impegno del girone, il 19 dicembre contro il Guimaraes.

In coppa Palladino ha finora ruotato molti giocatori rispetto al campionato, e sembra intenzionato a mantenere questa linea. In porta giocherà Terracciano, mentre in difesa si rivedrà Pongracic, che affiancherà Martinez Quarta al centro, con Kayode e Parisi sugli esterni. Biraghi è ancora indisponibile.

A centrocampo, l'assenza di Richardson costringerà Palladino a schierare almeno un titolare: probabile la coppia Mandragora-Cataldi, con Adli che potrebbe riposare dopo aver giocato quasi tutta la partita a Como. In attacco, Kouamé sarà la punta, supportato da Ikoné, Beltran e Sottil, con il francese già autore di tre gol nella competizione e l'italiano in costante crescita. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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