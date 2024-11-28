Carcedo (all. Pafos): "Peccato non aver pareggiato, ma la Fiorentina è stata molto brava"

L'allenatore del Pafos Carcedo è intervenuto in conferenza dopo la sconfitta contro la Fiorentina, ritenendosi soddisfatto della prestazione

Juan Carlos Carcedo, allenatore del Pafos, ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta in Conference League per 3-2 sul campo della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Sono molto orgoglioso della mia squadra, anche se purtroppo non abbiamo fatto il gol del 3-3. Comunque abbiamo giocato molto bene".

Come mai non siete riusciti a pareggiare?

"È stato per l'ottima qualità degli avversari. Potevamo pareggiare ma loro sono stati molto bravi"

Con sei punti e ancora due partite, riuscirete ad arrivare tra le prime otto?

"Cercheremo di combattere fino alla fine, dobbiamo giocare davanti ai nostri tifosi e daremo il nostro meglio".

Quando è arrivato a Cipro, avrebbe mai pensato di portare 600 tifosi in trasferta?

"Sono arrivato per fare la storia, sono molto contento di rendere orgogliosi i tifosi. Stiamo facendo bene, continueremo così lavorando duro come abbiamo fatto fino ad ora".

FIORENTINA SICURA DI CONTINUARE IN CONFERENCE

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