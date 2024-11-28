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Carcedo (all. Pafos): "Peccato non aver pareggiato, ma la Fiorentina è stata molto brava"

L'allenatore del Pafos Carcedo è intervenuto in conferenza dopo la sconfitta contro la Fiorentina, ritenendosi soddisfatto della prestazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2024 00:09
Carcedo (all. Pafos): "Peccato non aver pareggiato, ma la Fiorentina è stata molto brava" -
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Juan Carlos Carcedo, allenatore del Pafos, ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta in Conference League per 3-2 sul campo della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Sono molto orgoglioso della mia squadra, anche se purtroppo non abbiamo fatto il gol del 3-3. Comunque abbiamo giocato molto bene".

Come mai non siete riusciti a pareggiare?
"È stato per l'ottima qualità degli avversari. Potevamo pareggiare ma loro sono stati molto bravi"

Con sei punti e ancora due partite, riuscirete ad arrivare tra le prime otto?
"Cercheremo di combattere fino alla fine, dobbiamo giocare davanti ai nostri tifosi e daremo il nostro meglio".

Quando è arrivato a Cipro, avrebbe mai pensato di portare 600 tifosi in trasferta?
"Sono arrivato per fare la storia, sono molto contento di rendere orgogliosi i tifosi. Stiamo facendo bene, continueremo così lavorando duro come abbiamo fatto fino ad ora".

FIORENTINA SICURA DI CONTINUARE IN CONFERENCE

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