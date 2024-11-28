La Fiorentina aggancia il 6° posto in Conference League, intanto si è assicurata di giocare i playoff

La Fiorentina ha battuto per 3-2 il Pafos nel match valevole per la quarta giornata dalla fase a campionato della Conference League ed ha raggiunto così 9 punti in questa fase della competizione. Punt...

La Fiorentina ha battuto per 3-2 il Pafos nel match valevole per la quarta giornata dalla fase a campionato della Conference League ed ha raggiunto così 9 punti in questa fase della competizione. Punti che sono sufficienti per assicurarsi quantomeno i play-off e quindi progredire nella competizione anche se l'obbiettivo resta quello di entrare nelle prime 8 squadre e quindi saltare un turno.

Ricordiamo che in questa nuova modalità delle coppe europee le prime 8 squadre passano direttamente agli ottavi di finale mentre quelle che si qualificano dal 9° posto al 24° dovranno affrontare un turno eliminatorio in più. Qui la classifica completa

LE PAROLE DI INZAGHI

https://www.labaroviola.com/inzaghi-pensa-gia-alla-fiorentina-gara-complicata-contro-una-squadra-in-salute-proveremo-a-recuperare-energie/278431/