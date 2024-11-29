Kouamé-Kean distanza abissale! Ma la Fiorentina vuole un esterno a gennaio, non una punta 

Kouamé ha interrotto un digiuno di sette mesi

Christian Kouame ha interrotto un digiuno di sette mesi segnando contro il Pafos, un gol di determinazione e fortuna che potrebbe rappresentare una svolta per la sua stagione. L'attaccante ivoriano, il cui ultimo centro risaliva al 21 aprile contro la Salernitana, ha finalmente ritrovato la rete dopo un lungo periodo di difficoltà e critiche. Con numeri modesti - 11 gol in 141 presenze con la Fiorentina - Kouame ha faticato a giustificare la fiducia di allenatori come Italiano e ora Palladino.

La rete contro il Pafos, sebbene non spettacolare, ha avuto un valore simbolico: un pallone spinto idealmente in rete da tutta la squadra e i tifosi, segnando quello che potrebbe essere uno spartiacque nella sua annata. Nonostante alcune imprecisioni tecniche e tattiche, Kouame ha mostrato impegno, offrendo rincorse generose e azioni interessanti, anche se rimane distante dal contributo che Moise Kean, il centravanti titolare, garantisce.

La Fiorentina, che affronterà un calendario fitto fino a gennaio, potrà beneficiare di un Kouame più fiducioso, mentre la società sembra più orientata a rinforzare le fasce offensive piuttosto che cercare un nuovo centravanti, confermando la stima del tecnico nei confronti dell’ivoriano. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-la-fiorentina-si-riprende-la-conference-resta-in-corsa-ma-che-fatica-nel-finale/278742/