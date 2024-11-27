Repubblica, attesi 10mila tifosi viola al Franchi per spingere la Fiorentina contro il Pafos
Domani sera al Franchi saranno attesi circa 10 mila tifosi per spingere la Fiorentina contro il Pafos in Conference League. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la sfida di domenica contro l'...
Domani sera al Franchi saranno attesi circa 10 mila tifosi per spingere la Fiorentina contro il Pafos in Conference League. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la sfida di domenica contro l'Inter. Secondo La Repubblica, si va verso il tutto esaurito per la sfida di domenica (ore 18) al Franchi contro l’Inter. Sono attesi circa 22mila spettatori, ovvero il massimo della capienza disponibile a causa del restyling dello stadio.
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