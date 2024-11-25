Prima il Pafos e poi l’Inter, per Palladino il gruppo è il segreto, non vuole frenare l’entusiasmo

Successo con il Como dedicato a Commisso per il suo compleanno

La Fiorentina celebra la settima vittoria consecutiva, un successo che il tecnico Raffaele Palladino dedica al presidente Rocco Commisso come regalo per il suo compleanno. L'allenatore elogia il gruppo, definendolo il vero segreto della squadra, grazie a motivazione, unione e partecipazione. Palladino sottolinea la capacità dei suoi di adattarsi tatticamente, con due sistemi di gioco già rodati e un terzo in preparazione.

Pur guardando con entusiasmo alla prossima sfida contro l'Inter, Palladino invita a concentrarsi prima sull'importante impegno di Conference League contro il Pafos, cruciale per riscattare la sconfitta a Nicosia. Il tecnico si mostra ambizioso, ma cauto, ricordando che la classifica sarà analizzata solo più avanti, quando si potranno fissare obiettivi concreti.

La squadra si dimostra solida e coesa, con singoli come Adli, Kean e De Gea che brillano per prestazioni e spirito di sacrificio. Adli, in particolare, celebra l'enorme spirito di gruppo che ha permesso di superare anche un avversario ostico come il Como, consolidando la fiducia e l'entusiasmo in vista delle prossime sfide. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-fiorentina-come-un-calabrone-non-e-nata-per-volare-ma-se-ne-frega-e-lo-fa-lo-stesso/278143/