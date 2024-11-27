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Finalmente Pongracic, domani chance, al suo fianco Martinez Quarta o Moreno. Ampie rotazioni 

Diversi i cambi che verranno fatti in ogni reparto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2024 08:58
Finalmente Pongracic, domani chance, al suo fianco Martinez Quarta o Moreno. Ampie rotazioni  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Palladino prepara ampie rotazioni per la sfida di domani contro il Pafos, con diversi cambi previsti in ogni reparto. In porta tornerà Terracciano, mentre in difesa spazio a Kayode e a Pongracic, che potrebbe affiancare Martinez Quarta o Matias Moreno. Sulla sinistra Parisi è favorito su Biraghi, reduce da un affaticamento muscolare.

A centrocampo probabile conferma per Adli, affiancato da Mandragora. Sulla trequarti si rivedrà Ikoné, mentre in attacco Beltran riprenderà il ruolo centrale, con Sottil a sinistra e Kouame in avanti al posto di Kean. Per livoriano sarà un'opportunità cruciale per dimostrare di essere un'alternativa valida come "vice-Kean". Lo riporta il Corriere dello Sport.

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