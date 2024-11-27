Finalmente Pongracic, domani chance, al suo fianco Martinez Quarta o Moreno. Ampie rotazioni
Diversi i cambi che verranno fatti in ogni reparto
Palladino prepara ampie rotazioni per la sfida di domani contro il Pafos, con diversi cambi previsti in ogni reparto. In porta tornerà Terracciano, mentre in difesa spazio a Kayode e a Pongracic, che potrebbe affiancare Martinez Quarta o Matias Moreno. Sulla sinistra Parisi è favorito su Biraghi, reduce da un affaticamento muscolare.
A centrocampo probabile conferma per Adli, affiancato da Mandragora. Sulla trequarti si rivedrà Ikoné, mentre in attacco Beltran riprenderà il ruolo centrale, con Sottil a sinistra e Kouame in avanti al posto di Kean. Per livoriano sarà un'opportunità cruciale per dimostrare di essere un'alternativa valida come "vice-Kean". Lo riporta il Corriere dello Sport.
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