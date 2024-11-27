Gudmundsson scalda i motori: allenamento in gruppo e grandi speranze in vista dell'Inter

L'islandese torna a lavorare in gruppo dopo l'infortunio: si punta al recupero per i prossimi impegni contro Pafos e Inter

Dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane, Albert Gudmundsson è tornato ad allenarsi in gruppo. L'islandese aveva riportato una lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca già nei primissimi minuti di Lecce-Fiorentina, vinta con un netto 6 a 0 dai viola. Il recupero del numero 10 è una buona notizia anche in vista del prossimo match di campionato, dove i viola affronteranno l'Inter di Simone Inzaghi. Ora da capire le reali condizioni di Gudmundsson in vista della gara del Franchi contro i nerazzurri, con la possibilità di rivederlo in campo, magari per qualche spezzone di partita, contro il Pafos, in Conference League.

Dalla rifinitura della Fiorentina: regolarmente in gruppo Biraghi e Gudmundsson. A parte Richardson

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