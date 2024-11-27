Dalla rifinitura della Fiorentina: regolarmente in gruppo Biraghi e Gudmundsson. A parte Richardson

La Fiorentina è scesa in campo al Viola Park in vista della sfida di domani contro il Pafos, valida per la quarta giornata di Conference League. All'appello di mister Raffaele Palladino manca solo Ami...

La Fiorentina è scesa in campo al Viola Park in vista della sfida di domani contro il Pafos, valida per la quarta giornata di Conference League. All'appello di mister Raffaele Palladino manca solo Amir Richardson che si sta allenando a parte dopo il problema accusato durante la sosta per le Nazionali. Il centrocampista marocchino è sulla via del recupero e inizia già a lavorare, in maniera individuale, con la palla. Regolarmente in gruppo Albert Gudmundsson e Cristiano Biraghi.

FIORENTINA OCCHIO AL PAFOS: STA DOMINANDO IL CAMPIONATO CIPRIOTA ED HA I TUOI STESSI PUNTI IN CONFERENCE

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