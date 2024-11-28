Bucchioni: "Una striscia straordinaria di vittorie per la Fiorentina, ora il big-match con l'Inter"

Enzo Bucchioni plaude soprattutto al risultato che significa Play off sicuri per i viola. Ora concentrazione massima per la gara con l'Inter

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni a fine gara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

"Il livello tecnico delle squadre che si incontrano nel girone di Conference è oggettivamente basso, con un minimo di concentrazione una squadra come la Fiorentina non ha problemi. Palladino si aspettava una squadra piu chiusa invece il Pafos è venuto a giocarsela. Sono partite strane e basta un calo di concentrazione e gli infortuni tecnici come quello di Terracciano sono dietro l'angolo".

"L'importante comunque era vincere per consolidare la classifica. Bene Pongracic al rientro e Quarta a centrocampo. Il percorso continua e soprattutto la Fiorentina continua a vincere, questo aumenta l'autostima e ci sono ancora grandi margini di miglioramento. La partita con l'Inter può adesso essere preparata al meglio, è girato tutto bene"

Cecchi: “Terracciano errore grave ma ingiusto fischiarlo. Ricordate Di Gregorio lo scorso anno?”

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