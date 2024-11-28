Corriere dello Sport: “Oggi chance per Kouamé. Non è detto che a gennaio verrà preso un vice Kean”

Il fiuto del gol non è il suo punto di forza: in 140 gare solo 10 gol

La Fiorentina valuta se intervenire sul mercato invernale per un vice-Kean, ma la decisione potrebbe dipendere anche dalle prestazioni di Christian Kouamé. L'attaccante ivoriano, ancora a secco in questa stagione e senza reti da aprile, ha l'opportunità di dimostrare di essere una valida alternativa, scongiurando la necessità di nuovi acquisti.

Kouamé, già utilizzato come centravanti sia da Italiano che da Palladino, è apprezzato per la sua generosità e il contributo alla manovra, ma il fiuto del gol non è il suo punto di forza. Con soli 10 gol in 140 presenze con la Fiorentina, il numero 99 punta a sbloccarsi stasera contro il Pafos, dopo un rinnovo fino al 2027 che dimostra la fiducia della società nei suoi confronti. Una rete in questa occasione sarebbe preziosa per la squadra e per consolidare il suo ruolo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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