Fiorentina, niente scherzi, sfida cruciale con il Pafos: vincere per chiudere il discorso Conference

Il nuovo format della Conference rende ogni gara decisiva

La Fiorentina si prepara alla cruciale sfida di Conference League contro il Pafos, in programma domani alle 21. Dopo la sconfitta con l'Apoel, i viola devono ottenere punti per mantenere l'ottavo posto in classifica, l'ultimo valido per l'accesso diretto agli ottavi di finale.

Con 6 punti, gli stessi del Pafos e di altre cinque squadre, la gara contro i ciprioti rappresenta uno scontro diretto determinante, soprattutto per evitare i faticosi spareggi di febbraio. Il nuovo format della Conference, con 36 squadre in un unico girone, rende ogni partita decisiva.

La Fiorentina è attualmente ottava grazie alle 7 reti segnate e a una migliore differenza reti rispetto alle rivali dirette. Con 13 punti totali si potrebbe ipotizzare la qualificazione, ma saranno fondamentali anche i criteri di spareggio, come differenza reti e vittorie fuori casa.

La partita con il Pafos, seguita dagli impegni contro LASK e Vitoria Guimaraes, è cruciale non solo per i punti, ma anche per il posizionamento nel tabellone tennistico della seconda fase, dove le prime 8 squadre saranno teste di serie. Questo potrebbe evitare incroci difficili fino alla finale.

Palladino deve decidere se continuare con ampie rotazioni, come fatto finora in Conference, o affidarsi a formazioni più stabili, vista l'importanza del match. Con l'allenamento di rifinitura di oggi e la conferenza stampa pomeridiana, il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi di formazione, in una gara che vale più dei semplici tre punti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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