Il nuovo stadio Franchi tra gli stadi indicati dalla FIGC dove si giocheranno gli Europei del 2032

La UEFA ha reso noti alcuni dettagli dell’organizzazione di EURO 2032 da parte di Italia e Turchia. I due Paesi, infatti, hanno presentato un elenco di 20 stadi complessivi, di cui ne saranno scelti 10 entro ottobre 2026.

“Il Comitato Esecutivo dell’UEFA ha designato il Regno Unito e l’Irlanda come paesi ospitanti del torneo finale del Campionato Europeo di Calcio UEFA nel 2028 e l’Italia e la Turchia come paesi ospitanti del torneo finale del Campionato Europeo di Calcio UEFA nel 2032”, si legge in una nota della UEFA.

“Desidero congratularmi con i proponenti e le associazioni ospitanti, il cui impegno, duro lavoro e dedizione sono stati giustamente riconosciuti oggi”, ha dichiarato il Presidente dell’UEFA, Aleksander Čeferin.

“Insieme, creeremo edizioni indimenticabili di questo grande torneo che ci uniranno e celebreranno lo spirito di fair play”. La 19ª edizione del torneo quindi si svolgerà in Italia per la quarta volta dopo aver ospitato le edizioni nel 1968 e nel 1980 e aver ospitato incontri durante l’UEFA EURO 2020 a Roma, mentre sarà la prima volta che la Turchia ospiterà la competizione.

I due Paesi hanno presentato 20 stadi, di cui ne verranno scelti 10, cinque per paese, entro ottobre 2026. Gli impianti indicati dalla FIGC sono:

Stadio San Siro – Giuseppe Meazza a Milano,

Stadio Olimpico a Roma,

Stadio San Nicola a Bari (da ristrutturare),

Stadio Diego Armando Maradona a Napoli (da ristrutturare),

Stadio Artemio Franchi a Firenze (nuovo stadio),

Juventus Stadium a Torino,

Stadio Luigi Ferraris a Genova (da ristrutturare),

Stadio Marcantonio Bentegodi a Verona (da ristrutturare),

Stadio Renato Dall’Ara a Bologna (nuovo stadio)

Stadio Sant’Elia a Cagliari (nuovo stadio).

