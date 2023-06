Juve fuori e Fiorentina in Conference? Entro fine mese la decisione. Mercato? 20 milioni dalla Conference

Il calciomercato della Fiorentina sta per entrando nel vivo della sua sessione estiva, di certo un grande impatto l’avrà la decisione che la UEFA prenderà sulla Juventus perché un’eventuale squalifica dei bianconeri arriverà entro fine mese. La Fiorentina peròò ha promesso ad Italiano un adeguamento della rosa, e la partecipazione alla prossima Conference non inciderebbe molto. Per rinforzare la squadra ci saranno numerose cessioni, così come quella di Amrabat. La Conference League poi ha portato 20 milioni alla Fiorentina, un piccolo tesoretto. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI AMRABAT