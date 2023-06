Fratello Amrabat: “Ha dato tutto per la Fiorentina. Quando chiama il Barcellona ovvio che vuoi andare”

Nordin, fratello maggiore di Sofyan Amrabat ha rilasciato delle dichiarazioni al portale Voetbal International, commentando così la stagione alla Fiorentina del centrocampista gigliato: “Quando ti chiama il Barcellona è ovvio che vuoi andare a giocare là. Ma una volta sfumata la trattativa, Sofyan è stato bravo a riaccendere il suo interruttore. Siamo religiosi e se qualcosa non è predestinato, allora non è la tua destinazione. Devi solo accettare quello che succede e andare avanti, senza assilli. Siamo stati educati in questo modo. Non è difficile per lui trovare nuove motivazioni rapidamente. Quello che è successo a inizio febbraio dice tutto sulla sua mentalità: è subentrato durante la sfida di Coppa Italia contro il Torino, un avversario gli ha rotto il naso ed è rimasto in campo, dando tutto. Sofyan è fatto così”.

LEGGI ANCHE, FORMAT COPPA ITALIA