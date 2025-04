La UEFA studia un nuovo regolamento per le coppe europee: niente più tempi supplementari

Dopo la prima stagione con il nuovo format a girone unico, la Champions League potrebbe accogliere ulteriori nuovi cambiamenti già a partire dal 2025/26. Come riporta il quotidiano tedesco Bild, la UEFA ha già avviato la discussione in merito a possibili cambiamenti che potrebbero far diventare la massima competizione per club a livello europeo ancora più innovativa e interessante.

La UEFA è al lavoro per raccogliere il maggior numero possibili di opinioni da parte degli esponenti dei vari club europei per presentare eventuali cambiamenti già a partire dal prossimo 30 maggio, quando a Monaco di Baviera si riunirà il Comitato Esecutivo. Sono tre le principali novità che la UEFA potrebbe introdurre già dalla prossima stagione per quanto riguarda la Champions League, cambiamenti che potrebbero toccare anche le altre due competizioni continentali, Europa League e Conference:

Niente più supplementari: nella fase a eliminazione diretta, se il risultato dopo le gare di andata e ritorno fosse di parità, si andrebbe direttamente ai calci di rigore. Una norma che andrebbe a impattare in maniera diretta sul dispendio fisico dei calciatori, di fatto riducendolo.

Vantaggio di giocare in casa: sempre nella fase eliminatoria, i club che si sono classificati nelle prime otto posizioni nel girone unico avrebbero il vantaggio di disputare il ritorno delle sfide a eliminazione diretta fra le mura amiche contro avversari peggio piazzati nella prima fase, eliminando così il fattore sorteggio previsto dall’attuale regolamento.

Scontri fra club dello stesso Paese: questa norma, che consente la disputa di derby tra squadre della stessa Federazione già a partire dai playoff (è il caso di PSG-Brest), sarebbe modificata imponendo un divieto almeno fino agli ottavi di finale compresi. Un vero e proprio ritorno al passato.

Specialmente sul secondo punto sono state molte le polemiche in questa stagione. Si è criticato il fatto che l’Arsenal abbia dovuto affrontare i quarti di finale di ritorno in trasferta sul campo del Real Madrid nonostante i Gunners abbiano concluso la prima fase al terzo posto, mentre le Merengues siano dovute passare dai playoff visto il peggior piazzamento dopo le prime otto gare nella competizione.

Una situazione che si ripeterà anche con il Paris Saint-Germain. Anche i francesi sono passati dai playoff, ma avranno il vantaggio di giocare la semifinale di ritorno contro l’Arsenal al parco dei Principi il prossimo 7 maggio. Lo stesso dicasi per Inter-Barcellona, con i blaugrana che hanno concluso al secondo posto la prima fase, mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi si sono classificati terzi, ma solamente per via di una differenza reti peggiore nei confronti dei catalani. Lo riporta Calcio e Finanza